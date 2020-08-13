«Он меня бережет»: Рита Дакота высказалась о своих новых отношениях

Певица Рита Дакота и управляющий международным рекламным агентством Федор Белогай живут вместе уже полгода. Рита призналась, что с переездом Феда (как она называет возлюбленного) — ее жизнь изменилась. Раньше певица «перегорала» на работе. Теперь близкий ей человек следит за ее расписанием.

«С утра мы выполняем все практики, пока мы не размялись, не подышали, мы телефоны вообще не включаем», — рассказал Федор в YouTube-шоу «PeopleTalk TV».

Каждое утро пары начинается с духовных практик. Влюбленные выпивают в день по 5 литров кипятка, не едят мясо и медитируют каждый день.

«Он меня бережет»- улыбается Рита.

Кроме того, парень Риты взял на себя и все заботы по продвижению певицы. Теперь он управляет творческой командой Дакоты, а звезда полностью посвящает себя исключительно творчеству. Помимо этого, певица рассказала о том, как к новому бойфренду относиться ее двухлетняя дочь Мия от бывшего мужа, певца Влада Соколовского.

«У них чудесные отношения, они прекрасные друзья! Мне повезло, Фед – супермудрый мужчина, он не пытается занять место отца. У Мии есть отец, живой здоровый и очень любящий ее», — рассказала Дакота.

Напомним, в 2018 году Рита узнала о многочисленных изменах своего уже бывшего супруга. Сразу после того Дакота подала на развод.