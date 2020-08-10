Срочно увезли: Риту Дакоту госпитализировали с коронавирусом

Скорая помощь увезла певицу Риту Дакоту в клинику. По дороге артистка сделала публикацию в своем инстаграме об этом ужасном дне. По ее словам, бригада проведала ее через несколько дней после выявления CoViD-19.

После обследования медики заявили, что у певицы низкий уровень кислорода в крови. При норме 95–100, он составил всего 90. Понадобилась срочная госпитализация. При этом Дакота отметила, что никогда ранее не находилась в карете скорой помощи с включенными мигалками.

Недавно Дакота заявила, что заразилась вирусом. Тогда ей пришлось сдать анализы тремя разными способами, чтобы убедиться в заражении. При этом чувствовала она себя, по ее словам, «сносно».