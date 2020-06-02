«Кудрявое чудо»: Кети Топурия в джинсах и кроп-топе приготовила с подросшей дочкой леденцы

Кети Топурия давно состоит в разводе с первым мужем Львом Гейхманом. Их дочь Оливия живет с мамой. Девочке уже в средине июня исполнится пять лет. Певица обычно находится на гастролях, поэтому карантин для нее стал возможностью насладиться домашним уютом и обществом близких. На днях в беседе с порталом Teleprogramma.pro артистка призналась, что дистанционное обучение она считает бессмысленным, по крайней мере, для маленьких детей, как ее наследница.

По словам Кети, малышка Оливия обычно занимается балетом, фигурным катанием и изучает английский язык. Девочка растет очень смышленой. На карантине она стала снимать свой блог, рассказывая сверстникам, чем можно заняться дома. А вечер вторника, 2 июня, они провели на кухне. Дочка попросила у мамы леденцов. Топурия решила их не покупать, а приготовить вместе с ребенком. На видео певица предстала в джинсах и кроп-топе, а ее наследница в белом платье свободного кроя.

Оливия под руководством мамы стала готовить смесь для леденцов, а потом артистка сварила будущие сладости. Девочка попробовала вкусняшки на палочке и осталась в восторге.

А поклонники восхитились Кети, которая с такой любовью готовила вместе с ребенком. «Ух помощница растет», «Какие же вы классные», «Очень похожа на мам», «Кудрявое чудо», «Какая она милая», «Вся в маму», «Какая у вас хорошенькая дочка», «Кукла», — прокомментировали пост подписчики.