«Такие хорошие воспоминания»: Кети Топурия в белоснежном платье грузинского дизайнера поздравила дочку с Днем защиты детей

Кети Топурия самоизолировалась еще в марте. Певица проводит время в загородном доме, где отдыхает с возлюбленным Львом Деньговым и дочкой Оливией. 33-летняя солистка группы «А’Студио» рада тому, что может провести время с наследницей. К слову, девочка, которой в середине июня исполнится пять лет, не скрывает, что сидеть дома ей не особо нравится. Зато она стала блогером и теперь с маминой помощью снимает видеоролики, показывая, чем дети могут занять себя на карантине.

Многие поклонники считают Кети иконой стиля. С наступлением тепла она вновь стала хвастаться оригинальными образами. Девушка выпустила коллекцию сарафанов, которые с удовольствием носит и сама. А 1 июня она опубликовала архивное фото. В кадре она предстала в эффектном белом платье из органзы с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее загар. Топурия держала за руку дочку, облаченную в платье с пышной юбкой. Кудрявая Оливия тогда была совсем маленькой. В беседе с порталом Teleprogramma.pro артистка рассказала, где было сделано это фото.

«Что касается сегодняшнего праздника и фотографии, которую я выложила, она была сделана на день рождения Оливии, когда ей исполнился год. Мы были в Италии в Форте-дей-Марми, и такие хорошие воспоминания с этим связаны, очень. Платья — это моей подруги, грузинского дизайнера, Лало называется», — поделилась артистка.

Многие поклонники пришли в восторг от снимка. «Очень красиво и трогательно…» — отметил Игорь Крутой. А поклонники одарили комплиментами наряды в стиле family look. К слову, Кети призналась, что, сидя дома, ее наследница не особо рада дистанционному обучению, поэтому артистка надеется, что скоро все вернется к прежней жизни.