«Это стало проблемой»: Шепелев поделился секретом воспитания сына от Фриске

Дмитрий Шепелев поделился секретом воспитания сына от Жанны Фриске. Телеведущий рассказал, что в последнее время маленький Платон особенно сильно пристрастился к гаджетам – последние полтора месяца отобрать планшет у ребенка было практически невозможно. Шепелев подметил: подобное поведение сына его немало смущало, ведь регулярные игры негативно сказывались на учебе, мальчик отказывался выходить на прогулки.

Лишь спустя определенное время Дмитрий понял: любовь к смартфонам можно обратить в пользу, достаточно лишь проявить немного смекалки.

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«В начале этого периода я был реально в ужасе, ведь Платон только планшет хотел и вообще от него не отлипал. Для меня стало это большой проблемой. Но потом я понял, что гаджеты – это офигенный мотиватор. Сын хотел какую-то там примочку для планшета. Я ему говорю: хорошо, если ты занимаешь первое или второе место по успеваемости в классе, примочка твоя», — иронично рассказал Дмитрий.

Хитрый маневр сыграл Шепелеву на руку, Платон достаточно быстро наладил свои успехи и с гордостью вошел в тройку самых успевающих учеников. Сейчас Дмитрий не может нарадоваться на собственного сына, ведь он открыл для себя своеобразный родительский лайфхак, который помогает ему наладить взаимопонимание с наследником.