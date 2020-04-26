«Зачем так отвечать?»: Шепелев не удержался от грубости, когда его спросили о сыне

Дмитрий Шепелев уже месяц находится в самоизоляции со своей девушкой Екатериной Тулуповой, сыном Платоном от Жанны Фриске и дочкой своей возлюбленной Ладой. В своем блоге он этого не скрывает. Правда, по традиции, ведущий не публикует обычных фотографий с близкими, где видны их лица, а показывает части их тел – руки, пальцы, затылок…

С чем это связано – не совсем понятно, телезвезда не объясняет. То ли хочет создать интригу, то ли суеверие какое-то, в общем, неизвестно. Но в любом случае, то, кто не следит постоянно за его постами, с трудом понимает — где Шепелев и с кем. Один из подписчиков бесхитростно решил поинтересоваться у своего любимца, а как же его сын. «Сынок с вами изолировался?» — вполне мирно спросил он. Реакция на невинный вопрос со стороны Дмитрия была на удивление резкой.

«Нет, продолжает ходить на работу», — отрубил ведущий. «Мдааа, зачем так отвечать людям?», «Что у вас в голове?», «Дружелюбный вопрос, недружелюбный ответ, не смешно», «Отвечайте людям нормально», «Дима, это влияние частого применения антисептика. Похоже, тот самый главный продукт способен всасываться», «Не зря отворачиваются многие от него», — возмутились грубостью Шепелева его подписчики.

Впрочем, некоторым понравился юмор Дмитрия, а кое-кто решил, что вопрос тоже был не совсем корректным.