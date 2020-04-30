Издержки самоизоляции: Дмитрий Шепелев стал строже со своим сыном

Дмитрий Шепелев, которого все меньше упоминают как телеведущего и все больше — как отца, написал пост в Instagram о самоизоляции с ребенком. 37-летний мужчина поделился с подписчиками, что, общаясь со своим сыном 24/7, стал делать ему больше замечаний. Звездный папа все чаще стал просить Платона не лезть куда-либо, не топать, не кричать. Заметив за собой такие изменения, Дмитрий сам себе удивился.

«Всегда был, в общем, за свободу действий и самовыражения ребенка — главное, чтобы голову не разбил, а остальное можно. Так было легко рассуждать раньше, а сейчас нет», — пишет Шепелев.

Телеведущий поделился, к какому решению он пришел в данной ситуации. Мужчина остановился на том, что не стоит жить вообще без замечаний или, наоборот, увеличивать строгость. Его выход — принимать ребенка таким, какой он есть, как и раньше. В итоге Дмитрий дал сам себе совет расслабиться и немного подурачиться.

Напомним, что Шепелев растит сына от певицы Жанны Фриске, которая скончалась в 2015 году. Сейчас мальчику уже 7 лет. Интересно, но он сам познакомил папу с новой женщиной — архитектором Екатериной Тулуповой. Сейчас они живут дружной семьей вместе с дочерью «новой мамы».