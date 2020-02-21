Скромник из «Дома-2»: Андрей Черкасов опубликовал фото с дня рождения

Звезда реалити-шоу отметил свое 38-летие, но показал торжество в соцсети только спустя две недели.

В популярной социальной сети Инстаграм телеведущий проекта «Дом- 2» Андрей Черкасов разместил на личной страничке фотографию с шариками и тортом. Повод – день рождения звезды, который, кстати, уже давно прошел.

«2 недели моя жена уговаривала меня выставить это фото, я сопротивлялся…

И знаете почему? Да, потому что сама же она и сказала: «Ой, какой ты у меня тут сладенький» — подписал снимок Черкасов.

Сомнения насчет спорного снимка развеял и соведущий Андрея по телепроекту Влад Кадони: «Ты здесь как ребёнок) тебе дашь 25 лет» — процитировал слова коллеги Черкасов.

Подписчики поспешили оценить фотографию кумира: «Настоящего мужчину не испортит никакая обстановка вокруг!! Тортик, халатик, шарики…. Черкасов — Мужчина и неважно, во что он одет и что вокруг него происходит» — написала одна из поклонниц. «Согласна с Кадони! Вы здесь действительно как счастливый ребёныш! Но это и круто! Главное вы счастливы! и выглядите потрясающе всегда в любом амплуа!» — воскликнула другая.

А не так давно Черкасов радовался по другому поводу. Он поделился с фанатами новостью о том, что его супруга Кристина Ослина ждет сына.