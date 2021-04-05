В Эмиратах, но на диете: поклонники обеспокоены «печальными глазами» Николая Баскова

4 апреля популярный певец Николай Басков выложил в Instagram фотографию с отдыха в Арабских эмиратах. Мужчина запечатлел себя в зеленой майке и желтых шортах, а в подписи под снимком похвастался, какой он яркий. Поклонники поспешили написать ему в комментариях, что она всегда ярок. Но некоторые отметили, что у 44-летнего артист очень грустные глаза.

«А вы на диете веселая?» — спросил Николай в комментариях у одной из подписчиц, которая обратила внимание на его печальный взгляд.

Похоже, что «Золотой голос России» улетел в жаркую страну не только чтобы восстановить силы, но и похудеть. В сторис он выкладывает фотографии еды, положенной ему по диете, и отмечает, что в ресторане вместе с ней всегда приносят соблазнительные печенья, которые артисту нельзя.

Добавим, что «натуральный блондин» время от времени набирает вес, а потом его сбрасывает. Последнее нередко сочетается у певца с отпуском в теплых странах.

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