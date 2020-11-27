«Коленька, выглядите обалденно»: резко похудевший Николай Басков поразил поклонников

Пока звезды российского шоу-бизнеса жалуются на резко упавшие доходы и очень туманные перспективы поправить финансовое положение, выступая на новогодних корпоративах, Николай Басков решил расслабиться и получить удовольствие.

На днях певец сменил локацию. Он уже не в холодной ноябрьской Москве, а погружается в теплые воды Индийского океана, омывающего берега Мальдивских островов.

Всего несколько дней отдыха сотворили настоящее чудо. Из уставшего и замотанного человека Николай Басков превратился в невероятно привлекательного красавчика.

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Селфи, которым «натуральный блондин» поделился в Instagram, произвело эффект, которого он и сам вряд ли ожидал. Первой на снимок из теплых краев отреагировала певица Анита Цой.

«Господи, как ты хорош!» — сделала она комплимент Николаю.

Вокалистку поддержали самые красивые девушки российского шоу-бизнеса. Под постом Баскова отметились восторженными смайликами певицы Инна Маликова и Анна Семенович, актриса Олеся Судзиловская. Не скрывают своих восторгов по поводу похорошевшего Николая и его поклонники из числа обычных людей.

«Огонь, парень! Даже пожар», «Вау, какая красота, фото просто отпадное», «Коленька, выглядите обалденно!» — высказываются преданные фанаты Баскова.

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