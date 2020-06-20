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Звездный гость

«Меня теперь тоже не узнают»: похудевший на 16 килограммов Николай Басков поразил поклонников

Как известно, на карантине «Золотой голос России» почти ничего не ел.

«Меня теперь тоже не узнают»: похудевший на 16 килограммов Николай Басков поразил поклонников
Басков серьезно похудел за последнее время/http://globallookpress.com/

Певец Николай Басков в Instagram опубликовал две фотографии, которые были сделаны с разницей в несколько месяцев. На одном из снимков он изображен до самоизоляции, а на втором после нее. Надо отметить, что исполнитель серьезно преобразился. Он, как не так давно рассказывал телеведущему Ивану Урганту, сбросил сразу 16 килограммов.

Интересно, что ранее светская львица Ксения Собчак выложила два своих фото – до и после фотошопа. Она отметила, что ее никто не узнает. В ответ на это ее «заклятая подруга» телеведущая Тина Канделаки опубликовала коллаж. Она отметила, что и после легкого фотошопа похожа на себя. Николай Басков решил не отставать от своих хороших знакомых, которые постоянно поддевают друг друга в соцсетях.

«До карантина и после. Ксения Собчак меня теперь тоже не узнают».

Николай Басков

В комментариях пользователи отметили, что певец находится в прекрасной форме. К примеру, один из них спросил, когда это исполнитель успел так набрать вес на первом снимке. «После февральских съемок отъелся. Знал, что придется пояс затянуть», — отшутился исполнитель.

Напомним, что Николай Басков считается одним из самых известных российских певцов. Впрочем, сейчас у него, как и у всех других звезд, вынужденный творческий простой из-за пандемии.

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