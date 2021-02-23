Новый президент США почтил память полумиллиона американцев, умерших от коронавируса

Джо Байден призвал нацию забыть о политических распрях, которые терзали ее в 2020 году.

22 февраля вступивший в должность президента Америки 78-летний Джо Байден вынужден был принять участие в траурном событии. Он вместе с ближайшими коллегами провел в Белом доме бдение при свечах в память о 500 тысячах американцев, умерших от коронавируса. Именно такую страшную цифру в понедельник выдала статистика США.

Байден также обратился к нации, заявив, что стране нужно временно прекратить политические распри и объединиться для борьбы с пандемией, которая отняла уже слишком много жизней.

«От вируса умирают не демократы и республиканцы. Это наши соотечественники-американцы. Это наши соседи, наши друзья, матери, отцы, сыновья, дочери, мужья, жены. Мы должны бороться с этим вместе, как один народ, как Соединенные Штаты Америки. Я вас уверяю, это единственный способ победить этот вирус», — сказал новый президент.

Он добавил, что прекрасно знает, каково это — терять близких. Для тех, кто не знает, первая жена и маленькая дочь политика погибли в автокатастрофе, а его сын умер в 2015 году, борясь с раком мозга.

Напомним, что осенью 2020 года между Дональдом Трампом и Джо Байденом развернулась масштабная борьба за голоса избирателей. Многие звезды западного шоу-бизнеса требовали, чтобы предыдущий президент покинул свой пост. Политические баталии зачастую заглушали тревогу от растущей смертности американцев. Теперь же, когда смена власти произошла, руководству страны приходится иметь дело со страшными цифрами реальной статистики.

Добавим, что в России с начала пандемии общее число умерших от коронавируса составляет (по официальным данным на 23 февраля) 84 047 человек.

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