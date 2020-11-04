«Я поставила деньги на выигрыш Байдена»: Собчак высказалась о президентских выборах в США

Как отметила светская львица, американцы до последнего момента не будут знать, кто возглавит их страну на ближайшие годы.

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram заявила, что сделала денежную ставку на победу, баллотирующегося в президенты США Джо Байдена, кандидата от демократической партии. При этом ее симпатии на стороне нынешнего главы государства Дональда Трампа.

«Я поставила деньги на выигрыш Байдена, но исключительно для того, чтобы меньше расстраиваться, если проиграет Трамп». Ксения Собчак

Как отметила Ксения Собчак, ей нравится тот факт, что американцы до последнего не будут знать, кто победит на выборах в их стране. По ее мнению, это очень круто и за это американцам можно многое простить.

«Трамп победит, конечно. По крайней мере, я верю в здравый рассудок большинства американцев, который им не позволит проголосовать за Байдена», «Ксения, поддерживаю вашу позицию! Но с учетом того, что Байдена поддерживают звезды типа Гаги, возможность смены власти в США есть», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Джо Байдену на данный момент 77 лет. Дональд Трамп ненамного его моложе. Ему 74 года.