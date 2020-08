Билли Айлиш против Трампа: «Нам нужны лидеры, которые решат наши проблемы»

Певица Билли Айлиш рассказала о своей позиции на Национальном съезде Демократической партии США. В прямой трансляции на YouTube девушка выразила свою четкое мнение.

«Нам нужны лидеры, которые не отрицают изменение климата, CoViD-19. Нам нужны лидеры, которые решат наши проблемы», — сказала певица.

В своей речи Айлиш упомянула, что настоящий глава государства должен бороться с расизмом и неравенством. Этого нынешний президент не делает. Звезда призвала жителей Америки не оставаться в стороне и проголосовать.

больше по теме Новый клип Билли Айлиш собрал более пяти миллионов просмотров за сутки Американская певица презентовала ролик на песню My future.

Напомним, выборы в США назначены на 3 ноября этого года. Предстоит сделать выбор между двумя основными кандидатами: нынешним президентом Дональдом Трампом и Джо Байденом, представителем Демократической партии.

Добавим, что на прямой трансляции Билли Айлиш исполнила свою новую песню под названием My future. Кажется, все получилось очень символично, ведь в своей речи звезда упомянула, что будущее начинается сейчас.

Напомним, недавно дерзкая и независимая певица запустила сайт A Letter To Your Future Self, где любой желающий может написать себе письмо в будущее.