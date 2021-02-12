«Уже начинал превращаться в старика»: Дмитрий Дюжев рассказал о тяготах карантина

В свежем интервью 42-летний актер Дмитрий Дюжев поделился, что месяцы карантина и самоизоляции прошли для него достаточно тяжело.

«Я как будто бы уже начинал превращаться в старика. Это было как умирание, последняя надежда на то, чтобы достойно дожить это время, где с утра до вечера страшные новости о вирусе и карантине, — рассказал артист «Теленеделе». — Было безнадежное, малоподвижное состояние, жена видела, как я угасал без творчества, без сцены».

По словам мужчины, он пытался обмануть это состояние, начинал что-то учить, сочинять, но атмосфера пандемии убивала в нем все творчество. Дмитрий перестал чувствовать себя артистом и каждый день просыпался с осознанием того, что он — обычный человек, погруженный в быт.

Настоящим спасением для Дюжева стало приглашение в телепроект «Танцы со звездами», где он, наконец, начал активно двигаться и даже изучил новые возможности своего тела. Актер признался, что изначально жена не хотела отпускать его в эту телепередачу (возможно, ревновала к будущей партнерше), но когда она увидела, как тренировки «оживили» ее мужа, Татьяна Дюжева поддержала идею с «Танцами» и теперь болеет за своего супруга.

больше по теме Елена Север во время танцев с Дмитрием Дюжевым обронила сережку Как отметила певица, она испытала не самые приятные эмоции в этот момент.

Правда, мужчине на некоторое время пришлось покинуть проект из-за проблем со здоровьем. Что за недуг подкосил артиста, пока непонятно, но судьи и зрители ждут, когда он сможет вернуться на паркет.

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