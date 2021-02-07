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Дмитрий Дюжев покинул проект «Танцы со звездами» из-за болезни

Артист находится на лечении в Германии.

Дмитрий Дюжев покинул проект «Танцы со звездами» из-за болезни
Дмитрий Дюжев и его партнерша по «Танцам со звездами» Мария Смольникова. Фото: instagram.com/dyuzhev_d/

В самом начале воскресного шоу телеканала «Россия» «Танцы со звездами» его ведущий Андрей Малахов предупредил зрителей о том, что они не увидят на паркете пару Дмитрия Дюжева и Марии Смольниковой.

«Дмитрий Дюжев заболел и покинул проект», — объявил Андрей Малахов, пообещав, что артист непременно выйдет на связь со студией.

Почти в самом финале программы так и произошло. Дмитрий Дюжев сейчас находится в Берлине, где, судя по всему, и проходит курс лечения. Артист вышел на связь со зрителями и жюри проекта «Танцы со звездами» из столицы Германии. О своем диагнозе Дмитрий Дюжев предпочел не распространяться и всячески демонстрировал, что находится в прекрасном настроении, он шутил и непрерывно улыбался.

Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев вышел на связь со студией из Берлина. Фото: кадр передачи «Танцы со звездами» телеканала Россия

«Чувствую себя великолепно и жду возвращения на проект, — сказал артист. – Скучаю по членам жюри — это любимые мною и невероятно талантливые люди. Когда меня пригласили стать участником шоу, я посмотрел несколько сезонов «Танцев со звездами» и просто влюбился в жюри».

Когда он вновь планирует вернуться на проект, Дмитрий Дюжев не уточнил.

«Мы ждем вас, желаем вам здоровья. Возвращайтесь», — попрощался с артистом ведущий передачи Андрей Малахов.

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