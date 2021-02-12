Дюжев о «Танцах со звездами»: «За неделю мне пришлось узнать свои новые мышцы»

Актер Дмитрий Дюжев, наконец, пришедший в телепроект «Танцы со звездами» (его много раз приглашали, но график не позволял), в первом выпуске сказал, что за время тренировок похудел на пять килограммов. Позже в интервью он признался, что никто не заставлял его сбрасывать вес, просто вдруг мужчина заметил, что его привычные 95 кг превратились в 88 кг — настолько энергозатратной оказалась подготовка к проекту.

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42-летний артист рассказал, что в танцах ему понадобились совсем другие мышцы, нежели когда она играл в театре и в кино. Он долго готовился к первому номеру (квикстепу), а когда начал репетировать второй (пасадобль), то понял, что в этом танце работают уже другие мышцы.

«Те, что я выучил за три недели, мне совсем не пригодились в пасадобле. И за неделю мне пришлось узнать свои новые мышцы, ведь в этом латиноамериканском танце таз танцора всегда должен быть впереди пальцев ног и плеч. То есть всегда выгнутая назад позиция, в которой нужно постоянно двигаться в быстром темпе, что было невероятно сложно», — рассказал Дюжев «Теленеделе».

По словам актера, ему пришлось сделать над собой невероятное усилие, чтобы отработать второй танец. Достижению результата способствуют ежедневные тренировки, иногда по 5-6 часов. Но Дюжев воспринимает эту тяжесть, как долгожданную возможность изучить свое тело и открыть в себе новые способности.

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