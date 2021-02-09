Лечащийся от онкологии отец Джессики Альбы забавно станцевал с дочерью

На днях 39-летняя американская актриса Джессика Альба сообщила в Instagram печальную новость. Якобы у ее отца, бывшего военного Марка Альбы диагностировали рак щитовидной железы, и теперь мужчине придется пройти курс лучевой терапии. Однако звезда «Фантастической четверки» и «Мачете» проиллюстрировала эту информацию позитивным роликом, на котором она забавно танцует вместе с папой под латиноамериканскую песню.

Актриса пожелала своему родителю поскорее справиться с этим недугом.

Добавим, что сейчас Марк занимается недвижимостью, и его компания на днях опубликовала в Instagram короткое видео, на котором мужчина показывает след от операции у себя на шее. В этом ролике он тоже выглядит достаточно позитивно, похоже, не собирается горевать из-за своего заболевания. Коллеги бизнесмена подтвердили, что у него бодрое состояние духа, хотя вместе с онкологией мужчина перенес с коронавирус в прошлом году.

Напомним, что в эти дни с онкозаболеванием борется и голливудский актер Джефф Бриджес. 71-летний мужчина тоже старается не унывать.

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