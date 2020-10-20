Звезда «Большого Лебовски» Джефф Бриджес признался, что у него онкология

Оскароносный голливудский актер Джефф Бриджес заболел раком. Об этом 70-летняя звезда фильмов «Большой Лебовски», «Трон» и «Сумасшедшее сердце» сообщил на своей странице Instagram 20 октября.

«Мне поставили диагноз лимфома. Хотя это серьезное заболевание, мне повезло, что у меня отличная команда врачей и прогноз хороший», — написал артист.

Мужчина продемонстрировал, что не унывает. Он уже начал лечение и намерен победить болезнь. О своих успехах Джефф обещал сообщать поклонникам. Также он поблагодарил семью и друзей, что поддерживают его.

Напомним, что американский актер не менял жен, как многие его коллеги. Со своей супругой Сьюзен он состоит в браке с 1977 года. Сейчас у него три взрослых дочери, старшая из которых уже подарила звездному отцу внучку. Добавим, что еще в 80-х Бриджес основал фонд для борьбы с голодом.