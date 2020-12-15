Борющийся с онкозаболеванием актер Джефф Бриджес сбрил свою шикарную шевелюру

Признавшийся поклонникам, что он борется с онкологическим заболеванием, голливудский актер Джефф Бриджес время от времени публикует в соцсетях позитивные посты о своем состоянии. 14 декабря звезда фильма «Большой Лебовски» поделился фотографией, которая взволновала его фанатов. На свежем снимке мужчина запечатлен с побритой головой.

Известно, что густая и длинная шевелюра давно стала визитной карточкой актера. Она предавала ему неповторимый шарм и прибавляла молодости. Но теперь из-за тяжелой болезни мужчина вынужден отказаться от красивой прически. Без волос и в кресле-качалке Бриджес мог бы визуально постареть, но на фото он не производит такого впечатления, так как радостно улыбается. Мужчина не собирается унывать. Ранее он попросил фанатов не тревожиться за него, так как проблемой занимаются квалифицированные врачи, и прогноз они дают положительный.

В посте актер сообщил поклонникам свои последние новости.

«Чувствую себя хорошо, побрил голову, завел щенка Монти, недавно отметил день рождения — теперь 71-летний мужчина», — написал Джефф.

Напомним, что актер получил «Оскар» и «Золотой глобус» за роль в фильме «Сумасшедшее сердце». Но так же известны картины и другие его картины: «Трон», «Призрачный патруль», «Седьмой сын» и, конечно же, культовый «Большой Лебовски».

Смотрите также: