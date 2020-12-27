«Как сельди в бочке!»: Орлова посоветовала критикам Бородиной обратить внимание на метро

Коллега Ксении Бородиной по «Дому-2» Ольга Орлова встала на защиту телеведущей, устроившей своей дочери большой праздник на 5-летие. Напомним, что на мероприятии 26 декабря, прошедшем в формате «бала принцесс», присутствовало множество гостей, не соблюдавших социальную дистанцию и не носивших масок (не считая карнавальных). В Сети стали критиковать беспечность Бородиной и звездной матери.

Когда же у Орловой спросили, как она отнеслась к подобному празднику, ведущая тут же вспомнила то, что ежедневно творится в столичной подземке.

«А какие меры предприняты у людей, когда они в метро спускаются? Они там как сельди в бочке!» — цитирует Ольгу «Пятый канал».

Само мероприятие Бородиной экс-солистка «Блестящих» комментировать не стала.

Больше света на меры безопасности детского праздника пролила директор певца Niletto, выступившего на мероприятии. По ее словам, у артистов затребовали свежие справки об отрицательном тесте на коронавирус. Так как молодой исполнитель регулярно проверяется на CoViD-19, ему не составило труда доказать, что он не заразен.

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