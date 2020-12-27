Директор Niletto объяснила, почему исполнитель пришел на вечеринку Бородиной без маски

Певец и его команда регулярно сдают тесты на коронавирус и имеют антитела.

26 декабря популярная телеведущая Ксения Бородина закатила вечеринку по случаю дня рождения своей дочери Теоны. Девочке исполнилось пять лет, и родители устроили ей «бал принцесс» с аниматорами, акробатами и приглашенными звездами. В частности, для малышки спел кумир подростков Niletto.

После того, как Ксения опубликовала кадры праздника в социальных сетях, ее подписчики указали на то, что мероприятие прошло без особых мер безопасности по коронавирусу: социальная дистанция и защитные маски в программу карнавала явно не входили.

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Однако об угрозе заражения новой инфекцией никто не забывал. Директор Niletto Ирина Щербинская отметила, что самого артиста и его команду на праздник пустили только после предъявления справок об отрицательном тесте на коронавирус.

«Мы регулярно их сдаем, потому что мы регулярно где-то выступаем. В принципе, у нас у всех антитела уже давно, с лета», — цитирует представителя звезды Пятый канал.

По словам Щербинской, разговор о мерах безопасности с администратором праздника был, и требования обозначались достаточно строгие. Маску Niletto не надел, так как может доказать, что не заражен CoViD-19.

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