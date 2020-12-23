«Человек высшей расы»: Собчак объяснила, почему игнорирует ограничения по коронавирусу

Известная телеведущая позволяет себе ходить без маски и получает удовольствие от этого.

Ксения Собчак игнорирует предписания и правила безопасности, связанные с угрозой распространения коронавируса. Светская львица не раз нарушала введенные ограничения, и даже, заболев CoViD-19, продолжала посещать различные мероприятия. Скандальная телезвезда не носит маску, а на днях сообщила поклонникам, что ушла из ресторана в полночь, чем вызвала гнев публики, ведь подобные заведения в Москве должны работать только до 23 часов. В ответ на эти упреки женщина в очередной раз подчеркнула, что нарушает правила и делает это с удовольствием.

«Но только потому, что у меня антитела. Я человек высшей расы на ближайшие пару месяцев», — цитирует свежее высказывание Ксении «Комсомольская правда».

Собчак призналась, что она гордится Москвой, где, в отличие от Европы с ее тотальным карантином, рестораны могут работать.

Ксения Анатольевна считает, что наличие антител защищает ее от повторного заболевания коронавирусом. Но сайт Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на мнение звезд — в вопросах здоровья следует прислушиваться к советам квалифицированных врачей и специалистов.

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