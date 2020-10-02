Ношение масок снижает риск заражения различными ОРВИ почти в два раза

По данным исследований Роспотребнадзора, ношение масок снижает риск заражения различными респираторными инфекциями в 1,8 раза, использование перчаток — в 1,3 раза. Такие цифры опубликовал сайт стопкоронавирус.рф со ссылкой на проект Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, в рамках которого проводился анализ эффективности средств индивидуальной защиты и их комбинаций.

Ученые пришли к ожидаемым результатам: среди людей, использовавших маски, перчатки и дезинфицирующие средства, количество инфицированных ОРВИ, гриппом и CoViD-19 было статистически значительно меньше, чем среди тех, кто не использовал перечисленные средства защиты.

Добавим, что в последние три недели число активных случаев заражения новым коронавирусом в России растет. По официальным данным на 2 октября, оно превысило 203 тысячи. В сентябре количество новых заболевших за сутки снова начало превышать количество выздоровевших. В Москве, например, повторно ужесточили ограничительные меры для граждан.