«Если я увижу это снова…»: Том Круз сорвался на свою команду из-за несоблюдения дистанции

В Сеть попала аудиозапись того, как 58-летний Том Круз нецензурно бранится на съемочной площадке фильма «Миссия невыполнима — 7» в Великобритании. Актер и режиссер выходит из себя, когда кто-то из его команды не соблюдает меры эпидемической безопасности. За наплевательское отношение к социальной дистанции он угрожает своим работникам увольнением, добавляя в предупреждения ругательства, чтобы поняли даже тугодумы.

Недавно он сделал жесткое замечание двум сотрудникам Warner Bros., которые стояли у компьютера на расстоянии меньше метра друг от друга. Около полусотни человек наблюдали его вспышку гнева. В своей яростной тираде Круз подчеркнул, что именно его съемки первыми вышли из карантина и дали сигнал всей киноиндустрии, что можно продолжать делать фильмы.

«Они вернулись в Голливуд и сейчас снимают фильмы из-за нас. Мы создаем тысячи рабочих мест, ублюдки, — цитирует Тома издание The Sun. — Мы не закроем этот гребаный фильм, понятно?! Если я увижу это снова, вы, […], вылетите отсюда! (в оригинале, конечно, были использованы более грубые выражения, — прим. авт.)»

Напомним, съемки фильма «Миссия невыполнима — 7» и так очень сильно пострадали от пандемии. В проекте Круза было много задержек и заболевших сотрудников. Очевидно, Том больше не намерен терять время и деньги, поэтому держит свою команду в ежовых рукавицах. Все его работники должны строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Он даже лично заплатил 500 тысяч фунтов стерлингов за аренду старого круизного лайнера, на котором актеры и члены съемочной группы могли бы жить изолированно друг от друга. Да, кому, как не этому парню, под силу спасти планету?

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