Миссия опять невыполнима: съемки Тома Круза остановились из-за пожара на площадке

После неудачного трюка с мотоциклом производство седьмой части популярного боевика снова затормозилось.

Многострадальный седьмой фильм «Миссия невыполнима» Тома Круза снова задерживается. Причиной стал инцидент на съемочной площадке, когда во время исполнения трюка у каскадера загорелся мотоцикл. ЧП произошло вечером 11 августа.

Как передает The Sun, сцена, о которой идет речь, была одной из самых дорогих, снятых в Великобритании. На ее подготовку ушло шесть недель и 2 миллиона фунтов стерлингов. Киношники должны были снять прыжок мотоциклиста с большого трамплина, во время которого байкеру требовалось в полете спрыгнуть с «железного коня».

Предполагалось, что пилот приземлится на огромные подушки, а мотоцикл — на землю, недалеко от него. Но киношники допустили просчет: разогретый байк, разбившись, вспыхнул и подпалил страховочный материал, предназначенный для водителя.

«Дым был настолько сильным, что пришлось закрыть ближайший аэродром Королевских ВВС. К счастью, никто не пострадал, но это полная катастрофа, не говоря уже о том, что она обошлась очень дорого для всех. Том (Круз. — Прим. авт.) очень расстроен. Никто не хочет больше задержек», — рассказал источник издания.

Местная пожарная станция отправила на ЧП пять бригад, с ними приехала и скорая помощь. При отсутствии пострадавших команда могла бы продолжить съемки, но менеджеры киностудии временно закрыли эту площадку, чтобы разобраться, что во время трюка пошло не так.