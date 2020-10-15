После заражения Кристины Асмус театр имени Ермоловой закрыли на карантин

14 октября популярная актриса Кристина Асмус заявила в социальной сети, что она заразилась коронавирусом и плохо себя чувствует. В этот же день Московский драмтеатр имени Ермоловой, в котором играет молодая артистка, объявил, что закрывается на карантин.

«К большому сожалению, в нашем театре у нескольких человек обнаружили вирус CoViD-19, и мы приняли решение закрыть театр на двухнедельный карантин и, соответственно, отменить все спектакли. Это решение сложное, но здоровье наших зрителей и сотрудников важнее, поэтому мы уверены, что оно единственно верное», — сообщается на сайте театра.

Таким образом, учреждение закрыто с 14 по 28 октября включительно. Все сотрудники отправлены на «удаленку» и обязаны руководством сдать тест на коронавирус. Также в здании театра началась санобработка и дезинфекция.

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Зрителям сообщили, что им вернут деньги за билеты, купленные на спектакли указанного периода. Тем, кто пользовался банковской карточкой при совершении покупки, средства вернутся на счет автоматически. А проходки, приобретенные в кассе, можно будет вернуть начиная с 29 октября.

Напомним, что художественным руководителем данного театра является Олег Меньшиков. Кристина Асмус играет в постановках «Утиная охота», «Текст», «Покровские ворота» и других.