«Защитите свою семью»: Дуэйн Джонсон и его близкие заразились коронавирусом

Положительные тесты оказались не только у известного актера, но и у его маленьких дочерей.

Даже самый высокооплачиваемый актер Голливуда не застрахован от коронавируса. 2 сентября Дуэйн Скала Джонсон сообщил своим фанатам в соцсетях, что он и его семья подхватили CoViD-19.

Звезда блокбастеров выложил видео, в котором сообщил, что у него, его жены и двух маленьких дочерей оказались положительные тесты. Он назвал это обстоятельство одним из самых сложных испытаний для его семьи и лично для него. 48-летний мужчина отметил, что в своей жизни он не раз болел, получал травмы, страдал от безденежья и прочих неурядиц. Но сейчас он должен защитить своих близких, поэтому относится к коронавирусу максимально серьезно, к чему призывает и всех своих поклонников.

«Оставайтесь дисциплинированными. Укрепляйте свою иммунную систему. Стремитесь к хорошему самочувствию. Надевайте маску. Защитите свою семью», — написал актер в Instagram.

Напомним, звезда реслинга и кино женился год назад. До этого он 12 лет просто жил со своей возлюбленной Лорен Хэшиан, хотя у них родились две дочери. Сейчас девочкам два и четыре года. Также у него есть взрослая дочь Симон Александра от первого брака.