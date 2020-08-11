Самым высокооплачиваемым актером мира второй раз подряд признан Дуэйн Джонсон

Но десятка лидеров рейтинга от Forbes за год сильно изменилась.

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров 2020-го. И, как и в прошлом году, первую строчку занял гигант Дуэйн Джонсон. Его доход составил 87,5 миллиона долларов. Это немного меньше, чем в 2019-ом, но Скала по-прежнему лидер по заработкам.

А вот далее список сильно изменился. В нем вы не увидите звезд «Мстителей». Из прошлого рейтинг здесь остались только Уилл Смит и Джеки Чан. Первый приподнялся, второй скатился в конец десятки.

2 место — Райан Рейнольдс — 71,5 миллиона,

— 71,5 миллиона, 3 место — Марк Уолберг — 58 миллионов,

— 58 миллионов, 4 место — Бен Аффлек — 55 миллионов,

— 55 миллионов, 5 место — Вин Дизель — 54 миллиона,

— 54 миллиона, 6 место — Акшай Кумар — 48,5 миллиона,

— 48,5 миллиона, 7 место — Лин-Мануэль Миранда — 45,5 миллиона,

— 45,5 миллиона, 8 место — Уилл Смит — 44,5 миллиона,

— 44,5 миллиона, 9 место — Адам Сэндлер — 41 миллион,

— 41 миллион, 10 место — Джеки Чан — 40 миллионов.

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Издание отмечает, что большую часть суммы Сэндлеру обеспечил крупный контракт с Netflix, а ранее этот актер не значился в списках самых дорогих звезд. И вообще, стриминговые сервисы сильно изменили игру. По информации издания, Apple TV+ собирается потратить на Рейнольдса более 30 миллионов долларов, а Amazon заплатило Акшаю Кумару из Болливуда 10 миллионов долларов за его участие в предстоящем сериале.