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Самым высокооплачиваемым актером мира второй раз подряд признан Дуэйн Джонсон

Но десятка лидеров рейтинга от Forbes за год сильно изменилась.

Самым высокооплачиваемым актером мира второй раз подряд признан Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон на вершине рейтинга, не зря его называют «Скалой». Фото: globallookpress.com

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров 2020-го. И, как и в прошлом году, первую строчку занял гигант Дуэйн Джонсон. Его доход составил 87,5 миллиона долларов. Это немного меньше, чем в 2019-ом, но Скала по-прежнему лидер по заработкам.

А вот далее список сильно изменился. В нем вы не увидите звезд «Мстителей». Из прошлого рейтинг здесь остались только Уилл Смит и Джеки Чан. Первый приподнялся, второй скатился в конец десятки.

  • 2 место — Райан Рейнольдс — 71,5 миллиона,
  • 3 место — Марк Уолберг — 58 миллионов,
  • 4 место — Бен Аффлек — 55 миллионов,
  • 5 место — Вин Дизель — 54 миллиона,
  • 6 место — Акшай Кумар — 48,5 миллиона,
  • 7 место — Лин-Мануэль Миранда — 45,5 миллиона,
  • 8 место — Уилл Смит — 44,5 миллиона,
  • 9 место — Адам Сэндлер — 41 миллион,
  • 10 место — Джеки Чан — 40 миллионов.

Издание отмечает, что большую часть суммы Сэндлеру обеспечил крупный контракт с Netflix, а ранее этот актер не значился в списках самых дорогих звезд. И вообще, стриминговые сервисы сильно изменили игру. По информации издания, Apple TV+ собирается потратить на Рейнольдса более 30 миллионов долларов, а Amazon заплатило Акшаю Кумару из Болливуда 10 миллионов долларов за его участие в предстоящем сериале.

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ForbesБен АффлекВин Дизельголливудские актерыДуэйн Джонсонзаработок звездМарк УолбергНовости кино