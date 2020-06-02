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Министр здравоохранения рассказал, когда жизнь в России вернется в привычное русло

По словам Михаила Мурашко, сначала страна должна получить действенные медикаменты.

Министр здравоохранения рассказал, когда жизнь в России вернется в привычное русло
Михаил Мурашко. Фото: Росздравнадзор.

2 июня во время онлайн-конгресса, посвященного лечению гинекологических заболеваний, министр здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал и ситуацию с коронавирусом. Точнее, с перспективами возвращения жизни россиян в обычный режим, без самоизоляции и ограничений.

Чиновник отметил, что в данном вопросе очень важно появление действенного лекарства против CoViD-19 или вакцины.

«Наши взгляды направлены на поиск фармацевтического компонента для управления ситуацией. Если мы получим управляемую с помощью медикаментов медицинскую технологию, то, конечно же, мы однозначно вернемся в наше привычное русло», — цитирует министра РИА «Новости».

Добавим, ранее стало известно, что работающую вакцину российские ученые уже изобрели, однако ее еще ждут официальные испытания и регистрация. О действенном методе лечения, открытом в нашей стране, также сообщалось.

По официальным данным на 2 июня, в России снова наблюдается положительная динамика заболеваемости коронавирусом: за сутки заболели 8863 человека, выздоровели — 11108. Итого в стране более 231 тысячи активных случаев заражения. Всего с начала пандемии зафиксировано более 423 тысяч заболевших россиян.

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