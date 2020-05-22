В российском исследовательском центре провели успешные испытания вакцины от CoViD-19

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сообщили об успешных неофициальных испытаниях разработанной вакцины от коронавируса. Сотрудники учреждения опробовали препарат на себе и не почувствовали никаких побочных эффектов. Об этом 22 мая сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«Эксперимент успешным мы будем считать, когда мы получим разрешение на официальные испытания Минздрава и их проведем. А пока что, соответственно, мы себе доказали, что та продукция, которую мы предлагаем для страны, мы гарантируем, что она будет успешной», — цитирует ученого ТАСС.

Ранее в интервью, которое он давал федеральному каналу, Гинцбург говорил о том, что разработчики вакцины готовы вколоть ее себе, однако этот смелый поступок не будет иметь никакого отношения к проведению официальных клинических испытаний.

Сейчас же, когда ученые все-таки рискнули и получили положительные результаты, у них есть уверенность, что препарат будет признан официально. Планируется, что вакцина зарегистрируют к концу лета, и только тогда начнется ее массовое производство.

Конечно же, вакцинация всего населения страны не пройдет сразу — на это может уйти до полугода, считает Гинцбург. По его мнению, первыми прививку должны получить врачи и пожилые люди, как самые уязвимые категории граждан.

Добавим, по официальным данным на 22 мая, в России за сутки зафиксировано 8894 новых заболевших коронавирусом, это меньше, чем в первой половине месяца. 7144 человека за сутки выздоровели и 150 умерли. Таким образом, общее количество активных больных составляет более 223 тысяч, скончавшихся — 3249. Всего в стране было выявлено более 326 тысяч случаев заражения.