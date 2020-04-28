В российских клиниках стали применять новый метод лечения коронавируса

Разработанный в России экспериментальный метод лечения коронавирусной инфекции с помощью гелия уже тестируют в клинических условиях на конкретных больных. Об этом сообщил научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН, академик Валерий Черешнев.

«Работают в Коми и в Петербурге прямо в стационаре, прямо на больных, — цитирует ученого ТАСС. — В больнице, наряду с искусственной вентиляцией, еще и этот метод — гелий-кислородных смесей».

Напомним, речь идет об ингаляциях нагретым газом. Их уже начали применять при лечении заболевания. Сообщается, что медики разогревают смесь гелия и кислорода до 100 градусов, но наличие первого элемента не дает пациенту получить ожог. Зато при высокой температуре коронавирус погибает.

Второй плюс: метод позволяет снабжать легкие кислородом, ведь именно нарушение работы дыхательной системы зачастую и приводит к опасным для жизни осложнениям в случае заражения CoViD-19.

Добавим, что по официальным данным на 28 апреля, в России новым коронавирусом заразилось более 93 тысяч человек, причем у многих инфекция не вызвала никаких симптомов. 8456 человек уже выздоровели, 867 умерли. За сутки число инфицированных увеличилось на 6411.