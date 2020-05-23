«Наша оперная королева»: 48-летняя Нетребко запечатлела себя без грима на «честном» фото

Анна Нетребко живет в Вене. Именно там она переживает самоизоляцию. Два месяца оперная дива просидела дома с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Для нее это стало и мукой и подарком, так как обычно певица почти не бывает дома. По словам ее супруга, раньше артистка постоянно просила его задержаться и побыть в квартире, но теперь он уверен, что долго таких слов не услышит. В недавней беседе с Максимом Галкиным он также отметил, что в июне будет три месяца, как они соблюдают карантин.

Но стоит отметить, что в мае Анна все-же стала покидать квартиру. В Австрии были сняты жесткие ограничения, поэтому она стала много гулять. Для певицы это стало еще и возможностью выгулять наряды. Она успела отметиться как в шифоновом платье, так и в сарафанах. Однако большую часть времени артистка проводит на террасе, которую превратила в самоизоляции в настоящий арт-объект. На новом фото Нетребко запечатлела себя без укладки и грима.

48-летняя звезда позировала в лучах солнца. Она была облачена в белую рубашку оверсайз с принтом, а желтый кардиган повязала на плечи. Волосы оперной дивы развивал ветер. «Еще неделя — и наступит лето.. и дни быстро пролетают. Скоро мы начнем работать и эти три месяца странной весны станут воспоминанием…», — заявила Анна.

Поклонники восхитились красотой певицы. Многие поразились тому, как она молодо выглядит в столь зрелом возрасте. «Наша оперная королева возвращается», «Веранда ваша шикарна!! Талантливый человек — талантлив во всем!», «Спасибо вам, что вы такая естественная и открытая», «Красивая Анна Юрьевна!», «Анна, я восхищаюсь вами», — прокомментировали пост подписчики.