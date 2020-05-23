«Дама в белом»: Нетребко в брюка-дудочках и льняной рубашке посетила музей Ернста Фукса

Анна Нетребко не привыкла сидеть дома. Гастроли оперной дивы всегда расписаны на год вперед. Однако эта весна внесла коррективы в жизни всех людей, особенно звезд. Артистка быстро привыкла к роли домохозяйки. Ее страница в Instagram превратилась в кулинарный справочник. Также она успела обновить террасу, где расписала стены, поставила статуи и растения. Но с наступлением мая в Вене режим карантина ослабили, поэтому теперь певица чаще появляется на публике.

Недавно Анна сводила своего сына Тьяго в зоопарк. Они увидели самых разных животных от панд до бегемотов. А оперная дива показала всем свои стройные ноги в сарафане. По ее словам, теперь наоборот крайне лениво покидать дом, поэтому ее муж отказался от выходов в свет. А 23 мая Нетребко отправилась в музей австрийский художника Эрнста Фукса. Само здание восхитило артистку своей красотой. Его стены покрашены в яркие цвета, украшены статуями и лепниной.

Сама певица продемонстрировала безупречное чувство стиля. Она облачилась в молочный костюм состоящий из брюк-дудочек и лаконичной блузки. Наряд она дополнила льняной рубашкой, мюлях с золотыми узорами и объемной сумкой в тон. Платок с цветными вставками разбавил монохром. Наследник оперной дивы предстал в серых брюках и цветастом джемпере. «Невероятное вдохновение», — отметила звезда, осмотрев музей.

Скульптуры и картины тоже впечатлили Анну. А вот поклонники остались в восторге от ее женственного и лаконичного образа. «Королева! Вы прекрасны», «Знойная женщина — мечта поэта», «Дама в белом и золоте после пандемии», «Какие у вас черевички», — прокомментировали пост подписчики.