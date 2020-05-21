Никас Сафронов купил аппарат ИВЛ для детской больницы

Ранее он призвал олигархов отдать эти приборы на лечение детей.

Художник Никас Сафронов подарил аппарат искусственной вентиляции легких детской больнице Ульяновска. Об этом он рассказал интернет-каналу Mash, который ранее поддержал смелую инициативу известного портретиста.

Ранее тот обратился к богачам и олигархам, которые якобы скупили приборы ИВЛ для личного пользования в условиях угрозы коронавируса и его осложнений. Якобы из-за этого в столице наблюдался дефицит подобной медтехники. Сафронов призывал отдать легочные аппараты больным детям. Ну а если отдавать не хочется, то художник приготовил два миллиона рублей, чтобы выкупить спасительные приборы.

После его призыва к Никасу обратилась компания-производитель медицинской техники и продала ему аппарат ИВЛ, который в ближайшие дни отправится в Ульяновск.

Напомним, ранее подобную помощь для борьбы с коронавирусом оказывали такие звезды, как Андрей Малахов и Дмитрий Нагиев. При этом они старались не афишировать свои поступки.