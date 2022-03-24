«Пришлось обратно ушивать в ателье»: Дарья Клюкина смогла влезть в одежду, которую носила два года назад

Участница шестого сезона шоу «Холостяк» Дарья Клюкина призналась, что скинула десять килограммов за три месяца благодаря правильному питанию.

Модель заявила, что никогда так быстро не худела, даже когда усердно занималась в спортзале.

«Чуть больше года назад я весила 65 кг. Сейчас мой вес 55 кг при росте 175 см. Такого результата я достигла за три месяца. Главное, что я поняла: питание — это 80% успеха. Ты можешь сколько угодно заниматься спортом, но если приходишь домой и заедаешь тренировки мучным и сладким, то практически все твои труды напрасны. Я всегда занималась спортом, делала массажи, но такого результата не было никогда», – призналась Дарья.

«Что изменилось? Я сдала анализы на пищевую непереносимость, которые показали, какие продукты мне можно есть, а какие нет. Научилась прислушиваться к себе, не переедать и уметь вовремя остановиться. Это влияет не только на вес, но и на самочувствие, сон, общее состояние. Итог: все вещи, которые я расшила, потому что они были мне малы, пришлось обратно ушивать в ателье. Поэтому мне было особенно приятно вновь надеть платья и джины, которые я носила два года назад», – добавила Клюкина в своем Telegram.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.