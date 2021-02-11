«Я обязательно буду танцевать!»: Екатерина Гусева сделает свои выступления более подвижными

44-летняя актриса Екатерина Гусева, появившись на проекте «Танцы со звездами», продемонстрировала зрителям новую сторону себя. В своей сальсе с Евгением Папунаишвили женщина показала пылающий страстный образ, отличный от того, что она ранее исполняла в кино. В новом интервью звезда рассказала, что по ночным клубам не ходит, потому только на танцевальном шоу может позволить себе так раскрепоститься.

А еще после карантина актрисе страшно хотелось двигаться. Во время самоизоляции ее вес превысил 60 килограммов, да и сама артистка почувствовала, что засиделась дома.

«Мне захотелось двигаться, ведь язык тела — это тоже средство выразительности! А я в основном работаю душой, голосом… Вот и решила встряхнуться. Теперь, когда будут какие-то выступления, концерты, не стану ограничиваться песней и стихотворением, я обязательно буду танцевать!» — поделилась Гусева с журналом Woman’s Day.

Екатерина добавила, что ранее она участвовала в ледовом шоу Ильи Авербуха, вложила в свое катание много сил и труда, а теперь встает на коньки только раз в год. Актрисе было обидно, что она не может нигде применить полученный навык, пока ей не предложили роль фигуристки в сериале «Жаркий лед». С новыми навыками танца ситуация куда проще, так что поклонникам Гусевой действительно стоит ждать более подвижную Екатерину в ее новых проектах.

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