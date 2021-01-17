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«Российская Дженнифер Лопес»: горячая сальса Екатерины Гусевой в «Танцах со звездами» впечатлила жюри шоу

Актриса предстала в неожиданном амплуа на телеканале «Россия».

«Российская Дженнифер Лопес»: горячая сальса Екатерины Гусевой в «Танцах со звездами» впечатлила жюри шоу
Екатерина Гусева. Фото: Борис Кудрявов/«Экспресс-газета»

В это воскресенье на телеканале «Россия» стартовал двенадцатый сезон популярного шоу «Танцы со звездами». Открывали выступления на паркете актриса Екатерина Гусева и хореограф Евгений Папунаишвили.

«Нам с Женей выпала честь открыть этот сезон и выступить первыми! Волнительно! Ответственно!» — написала Екатерина Гусева в Instagram перед началом шоу.

Пара исполнила сальсу под хит пуэрториканского музыканта Луиса Фонси Despacito. Екатерина Гусева выступила на паркете в непривычном для себя амплуа. Она сыграла дерзкую сексуальную красотку, в которой кипит горячая латиноамериканская кровь.

«Жарко стало даже мне. Это ли скромняшка Екатерина Гусева, которую мы видим в кино и на телеканале «Спас»?! — отреагировал ведущий шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия» Андрей Малахов.

Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили в шоу Танцы со звездами
Самый пикантный момент танца Екатерины Гусевой и Евгения Папунаишвили. Фото: кадр передачи «Танцы со звездами» телеканала «Россия»

Партнер актрисы Евгений Папунаишвили поблагодарил ее за смелость.

«Огромное спасибо Кате за такой эксперимент, за такую трансформацию, — сказал хореограф. —  Это требует смелости  — в первом эфире так довериться и сделать так круто!»

Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили
Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили станцевали сальсу. Фото: кадр передачи «Танцы со звездами» телеканала «Россия»

Екатерина Гусева, в свою очередь, всделала комплименты Евгению Папунаишвили, отметив, что ей достался партнер, которому нет равных.

В восторг от номера пришел член жюри Николай Цискаридзе.

«Теперь понятно, кто она – российская Дженнифер Лопес! Это – наша Катя Гусева. Она – Джей Ло, а ты будь Катя Гу», — сказал артист балета.

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