Натали Портман о мускулах Криса Хемсворта: «Буду выглядеть, как маленькая старушка рядом с ним»

Звезды должны снова сыграть пару в фильме «Тор: Любовь и гром» и сейчас занимаются физическими тренировками.

Актриса Натали Портман оценила результаты тренировок своего коллеги по киновселенной Marvel Криса Хемсворта. Напомним, звезды сыграли бога грома Тора и его возлюбленную Джейн Фостер в двух блокбастерах, затем женщина ушла из супергеройского кино, но теперь должна вернуться в новом фильме «Тор: Любовь и гром».

Недавно Хемсворт поделился в Instagram впечатляющими фотографиями своих тренировок. 37-летний актер набирает массу для биографической картины о культовом рестлере Халке Хогане. Однако его новые мускулы пригодятся и Тору в продолжении приключений супергероя.

1 декабря Натали Портман вышла в эфир в шоу Джимми Киммела и среди прочего поделилась своими впечатлениями от свежих снимков Хемсворта.

«Он смотрится отлично. Для меня это большое давление. Я буду выглядеть, как маленькая старушка рядом с ним», — сказала 39-летняя актриса.

Напомним, что в фильме «Тор: Любовь и гром» должны появиться также Крис Пратт, Кристиан Бэйл и Тесса Томпсон. Ну Натали Портман, наконец, добилась того, чтобы быть не просто романтическим интересом громовержца, а полноценной героиней. Ожидается, что ее персонаж тоже получит силы Тора.

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