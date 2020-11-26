«Достаточно ли он хорош, чтобы сыграть меня?»: Халк Хоган оценил тренировки Криса Хемсворта

На днях голливудский актер Крис Хемсворт опубликовал в Instagram фото своей изнурительной тренировки. 37-летний исполнитель роли Тора явно качается, чтобы набрать еще более внушительную мышечную массу, чем имеет. На его фото отреагировал 67-летний рестлер Халк Хоган. Звезда ринга сравнил в Twitter свои мускулы с телом Хемсворта и написал, что Крис уже готов.

Дело в том, что актер собирается сыграть главную роль в биографическом фильме о Хогане, для чего ему, собственно, и понадобилось более мощное тело. О предстоящей картине стало известно еще в 2019 году, она расскажет о том, как знаменитый рестлер пришел к славе и стал иконой поп-культуры. Режиссером должен выступить Тодд Филлипс, снявший «Джокера».

Ранее в одном из интервью Хемсворт рассказывал, что ему предстоят тяжелые физические тренировки: новая роль потребует еще больших размеров тела, чем образ Тора в киновселенной Marvel. Вдобавок Крису придется погрузиться в загадочный мир рестлинга, чего он с нетерпением ждет, и наклеить на лицо знаменитые светлые усы Хогана.

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Звезда рестлинга считает, что молодой коллега физически уже готов воплотить его на экране, но подшучивает на Хемсвортом по поводу внешности.

«Достаточно ли он хорош собой, чтобы сыграть меня? Ха-ха», — написал Хоган в Twitter.

Добавим, что ранее байопик о борце был намечен на 2021 год, но пока что картина находится еще на ранней стадии разработки, так что в скором времени ждать ее не стоит.

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