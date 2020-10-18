Волочкова в красных лосинах показала упражнения для развития

Балерина посещает фитнес-клуб и даже там не забывает о шпагате.

В последнее время Анастасия Волочкова интригует фанатов своим новым мужчиной, личность которого не раскрывает. На общих снимках лицо возлюбленного балерины закрыто смайликом или же мужчина стоит спиной к фотографу.

Остается только догадываться, за кого же Настя собирается замуж. А вот воскресное утро она решила провести в фитнес-клубе, о чем сообщила в своем Instagram. Конечно же, и там не обошлось без любимого шпагата. Похоже, ко дню свадьбы Волочкова решила подойти в прекрасной форме.

«Мой любимый Тренажер я использую по своему интересу. Очень эффективное упражнение для развития и поддержания растяжки», — написала Волочкова.

больше по теме Стильно или так себе? Эксперты оценили три ярких образа Елены Летучей

К слову, бывший муж и отец дочери балерины Игорь Вдовин тоже готовится к свадьбе. Только он ничего не скрывает от общественности. Недавно бизнесмен сделал предложение своей девушке – телеведущей Елене Николаевой.