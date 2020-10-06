В идеальной форме: Гагарина в велосипедках и толстовке показала накаченные ноги в прыжке

Полина Гагарина не скрывает, что делает все, чтобы хорошо выглядеть. Она сильно похудела несколько лет назад еще до второй беременности. После этого девушка тщательно следит за питанием и не пропускает тренировки. Более того, недавно артистка развелась со вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Поклонники считают, что певица лишь похорошела после случившегося. В последние месяцы она много выступает и путешествует.

Недавно Гагарина примерила белый комбинезон, а потом хвасталась необычной объемной рубашкой с леопардовым принтом. Певица старается выглядеть женственно, но при этом всегда учитывает модные тенденции. Так очередной день девушка впервые за долгое время провела дома. Полина устроила тренировку прямо на лужайке рядом со своим особняком. Она облачилась в черные велосипедки и толстовку. Весь образ артистка выдержала в черном цвете. Волосы звезда собрала в два игривых пучка.

«Тренировка на улице! Настоящий кайф, говорят , что эта осень самая теплая за 130 лет… эх! Лучше бы она была без всей этой гадости. Но мы не унываем и верим в лучшее! Да ведь?» — поинтересовалась девушка.

На одном из кадров Полина высоко прыгает, демонстрируя подтянутую фигуру и накаченные ноги. Поклонники поразились тому, в какой форме находится молодая мама. «Вы просто невероятная!», «Нет слов, просто огонь! Смотришь на такие энергичные фото, и сразу же поднимается настроение, и появляется улыбка на лице», «Какая вы милая с этой прической, ни могу прям», «Какие ножки, виден рельефчик», «Массивные икры, а сама такая стройняшка», — прокомментировали пост подписчики.