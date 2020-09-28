«С открытым сердцем»: Гагарина примерила молочный комбинезон, дополнив образ ботильонами

Полина Гагарина после карантина стала еще больше заниматься спортом. Певица не скрывает, что гордится тем, что не пропускает тренировки. Это помогает ей держать себя в превосходной форме. Более того, артистка пережила развод с Дмитрием Исхаковым. О расставании с возлюбленным девушка долгое время молчала. Она предпочитает не вдаваться в подробности случившегося и все переживания скрывает от публики.

Минувшим летом Полина отдохнула на море с подругой и трехлетней дочкой Мией. А теперь певица усердно работает. Она объездила несколько городов, где дала концерты. Теперь артистка вернулась в столицу и готовит сюрприз поклонникам. На новом фото девушка предстала в молочном комбинезоне Max Mara с шортами, подчеркнув загорелые ноги. Гагарина дополнила наряд остроносыми ботильонами в тон.