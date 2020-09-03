«Немножко считаю позорным»: Собчак раскритиковала тренировки в Instagram Тины Канделаки

Сама Ксения тоже тренируется в спортзале каждый день, но не выкладывает свой фитнес в соцсети.

По утрам, перед тем, как отправиться на работу, Ксения Собчак тренируется в спортзале. Об этом она рассказала в свежем интервью, которое дала Агате Муцениеце на шоу «Честный развод».

«Вообще я — ого-го! У меня бицепс-шмицепс, чуть-чуть. Я просто не выставляю это (в соцсети. — Прим. авт.), потому что не добиваюсь по причине собственной лени совершенно идеальных форм. А выставлять это все в стиле Тины Канделаки немножко считаю позорным. Поэтому я просто тихо занимаюсь, но каждый день», — откровенно рассказала Собчак.

Скандальная телеведущая отметила, что ее коллеге с канала «Матч ТВ» не стоило бы выкладывать все свои упражнения — лучше по итогу продемонстрировать результат тренировок в красивом платье. А вот кому, по мнению Ксении, стоит показывать свой спорт, так это Полине Гагариной, Светлане Лободе или Даше Коноваловой.

Что касается самой Собчак, то она не считает, что не находится в подходящей форме, чтобы показывать свои упражнения в спортзале. Но, когда достигнет совершенства, то обязательно продемонстрирует поклонникам свой фитнес.