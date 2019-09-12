Канделаки рассказала, зачем нужен спорт взрослому человеку

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки высказалась о важности спорта в своей жизни. И, рассуждая об этом, она сделала акцент не на подтянутую фигуру, а на те эмоции, которые ей дают тренировки.

43-летняя теледива призналась, что ее работа психологически очень сложна и провоцирует негативные реакции, которые, накапливаясь, могут привести к нервным срывам или депрессии. При таких нагрузках очень важно параллельно заниматься деятельностью, при которой организм будет вырабатывать гормон дофамин, отвечающий за удовольствия.

«Будем откровенны, секс во взрослой жизни не может быть настолько регулярным, чтобы быть единственным источником правильных гормонов. Секс по расписанию едва ли возможен даже с глубоко любящим вас человеком», — написала Тина в Instagram.

Спорт же Канделаки назвала как раз тем самым источником «удовольствия по расписанию». Именно он вкупе с правильным питанием сохраняет психику телеведущей стабильной на протяжении многих лет. Напомним, что женщина часто выкладывает в Сеть видео своих тренировок, которые отнюдь не кажутся легкими.

Добавим, что с 2015 года Канделаки является генеральным продюсером канала «Матч ТВ», так что спорт присутствует в ее жизни не только на тренировках.

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