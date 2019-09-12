КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Канделаки рассказала, зачем нужен спорт взрослому человеку

Прежде всего, для выработки гормона удовольствия, считает телеведущая.

Канделаки рассказала, зачем нужен спорт взрослому человеку
Для Тины Канделаки спорт - это важная часть жизни. Фото: Komsomolskaya Pravda

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки высказалась о важности спорта в своей жизни. И, рассуждая об этом, она сделала акцент не на подтянутую фигуру, а на те эмоции, которые ей дают тренировки.

43-летняя теледива призналась, что ее работа психологически очень сложна и провоцирует негативные реакции, которые, накапливаясь, могут привести к нервным срывам или депрессии. При таких нагрузках очень важно параллельно заниматься деятельностью, при которой  организм будет вырабатывать гормон дофамин, отвечающий за удовольствия.

«Будем откровенны, секс во взрослой жизни не может быть настолько регулярным, чтобы быть единственным источником правильных гормонов. Секс по расписанию едва ли возможен даже с глубоко любящим вас человеком», — написала Тина в Instagram.

Спорт же Канделаки назвала как раз тем самым источником «удовольствия по расписанию». Именно он вкупе с правильным питанием сохраняет психику телеведущей стабильной на протяжении многих лет. Напомним, что женщина часто выкладывает в Сеть видео своих тренировок, которые отнюдь не кажутся легкими.

Добавим, что с 2015 года Канделаки является генеральным продюсером канала «Матч ТВ», так что спорт присутствует в ее жизни не только на тренировках.

Согласны с Тиной?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

спортспорт звездТина Канделакитренировкатренировки звездупорные тренировки

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Канделаки рассказала, зачем нужен спорт взрослому человеку
Интересно?
Поделись с друзьями: