«Я не идиот»: Собчак в очередной раз назвала себя некрасивой

Телеведущая рассказала, что за отсутствием внешней привлекательности еще в детстве стала развивать в себе другие качества.

3 сентября вышел новый выпуск YouTube-шоу Агаты Муцениеце «Честный развод», гостем которого стала Ксения Собчак. Ведущая подробно расспросила светскую львицу о ее личной жизни и затронула тему привлекательности. Жена Константина Богомолова отметила, что сейчас она чувствует себя счастливой, а вот, что касается внешности, то она считает себя некрасивой.

«Ну, это очевидный факт. У меня же есть зрение. Я же вижу себя и Анджелину Джоли. Я же могу сопоставить, я же не идиот — у меня есть мозг», — серьезно сказала она.

Собчак поделилась своей философией о внешности, согласно которой все люди рождаются с разным набором достоинств и недостатков. И если она не уродилась красавицей, значит у нее есть другие качества, которые помогают ей иметь успех у мужчин. Но красота — точно не ее сильная сторона, считает Ксения.

«Я стала искать «зоны силы» — в чем я хороша. Что я, например, могу классно рассказывать стихи. И, несмотря на то, что я не самая красивая девочка в классе, меня на все постановки всегда выбирали главной героиней, потому что у меня был громкий поставленный голос, и я могла вызубрить огромный стих за короткое время. Я поняла, что это надо развивать», — вспоминает Собчак.

Наиболее важным качеством известная журналистка назвала уверенность в себе. По ее мнению, без этого даже красота не поможет девушке выбиться в люди. Важно, чтобы в человеке чувствовалась энергия. С ней он может вершить дела даже будучи внешне непривлекательным.

Для примера, Собчак назвала самым красивым актером Венсана Касселя, отметив, что на его фоне Брэд Питт просто меркнет.