Не по годам: Саша Плющенко исполнил на тренировке флип

25 августа на странице в Instagram 7-летнего Саши Плющенко появилось новое видео с тренировки юного спортсмена. На нем запечатлено, как мальчик делает флип — достаточно сложный прыжок в фигурном катании. В подписи к ролику сказано, что внимание следует обратить именно на заход на прыжок — таким он будет в новой программе Гном Гномыча.

Из видео становится понятно, что юный Плющенко только недавно разучил эту композицию движений, и вот уже натренировал ее, чем, безусловно, доволен. Поклонники паренька засыпали его хвалебными комментариями. А некоторые обратили внимание, что в кадр попало падение другой звезды фигурного катания — Александры Трусовой. На заднем плане она падает на лед после неудачной попытки исполнить сложный прыжок. Несколько месяцев назад стало известно, что девушка перешла под тренерское крыло Евгения Плющенко.

Напомним, Саша Плющенко с малых лет трудится на льду под руководством отца, чтобы стать выдающимся фигуристом. Некоторые поклонники даже беспокоятся, что мальчик испытывает колоссальные нагрузки. Его звездный папа действительно требует от сына большой отдачи, но кому, как не ему, знать, как на самом деле закаляются чемпионы.