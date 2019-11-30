ЗВЕЗДЫ

«Плохо отработал»: Плющенко отчитал сына во время тренировки

Фигурист применяет метод «кнута и пряника» во время работы с наследником на льду.

«Плохо отработал»: Плющенко отчитал сына во время тренировки
Яна Рудковская и Евгений Плющенко с сыном. фото: globallookpress.com/

Евгений Плющенко напомнил, что три года назад создал собственную школу фигурного катания «Ангелы Плющенко». Он отметил, что это было связано с травмой. Спортсмен решил поберечь себя. Сейчас он также тренирует своего шестилетнего сына Сашу Плющенко. мальчик делает успехи на льду и уже не раз побеждал на соревнованиях.

«Если честно, я хотел, чтобы Саша занимался другим видом спорта — хоккей или футбол», — признался Плющенко в передаче «ЯнаСупер». По словам спортсмена, потом он увидел, что мальчику нравится кататься на коньках. Также на него повлияла жена Яна Рудковская.

«Потом Яна сказала, что надо продолжать династию, надо пробовать, чтобы он был лучше чем ты. В общем, я смирился, но я уже не расстраиваюсь», — поделился фигурист.

Плющенко тренирует сына. фото: кадр из шоу «ЯнаСупер»

Евгений не стал скрывать, что он жесткий тренер. По его словам, порой он может кричать, одергивать. Чемпион объяснил, что дети не всегда хотят работать, поэтому ему приходится прикладывать много усилий. В шоу были показаны отрывки тренировки Гном Гномыча. Плющенко был недоволен тем, что мальчик не выложился на все 100%.

«Сегодня тренировка не суперская была. Два сальто откатал, недокрут. Сегодня тренировка так себе. В чем проблемы? Запланировали все двойные сделать, но мы так учиться будем лет пять. Ты плохого сегодня отработал», — отчитал он наследника. «Просто у меня спина болела», — пожаловался Саша. «У нас перерыва нет вообще», — также отметил он следом.

Плющенко объяснил наследнику, что у него болят мышцы и это нормально. После этого он позволил сыну отдохнуть. Спортсмен заверил, что прислушивается к мальчику. В новом выпуск шоу Яну Рудковскую отчитала подруга Наталья Якимчик. Она считает, что на Сашу слишком многое возложено. Мальчик зарабатывает деньги, как модель и тренируется, чтобы стать чемпионом. Девушка подчеркнула, что не уверена, что этого хочет именно Саша. Она заподозрила, что его принуждают работать. Но Гном Гномыч заверил, что сам рвется быть фигуристом.

Саша пожаловался на боль в спине во время тренировки. фото: кадр из передачи «ЯнаСупер»
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Евгений ПлющенкоСаша ПлющенкоШоу "Яна Супер"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Плохо отработал»: Плющенко отчитал сына во время тренировки
Интересно?
Поделись с друзьями: