Виды стрижек, которые мгновенно омолаживают — беспроигрышный вариант для женщин 40+

Зачастую именно стрижка является завершающей деталью всего образа. Если подобрать правильную прическу можно скинуть лет 10, а то и 15!

Однако в большинстве случаев, дамы зрелого возраста отдают предпочтение привычным с юности укладкам. В частности, длинным волосам — а это большая ошибка!

Именно короткие прически, как, к примеру, стрижка пикси, делает черты лица более четкими, придавая отекшим формам былую остроту. Вкупе с правильным оттенком такие прически могут продемонстрировать эффект мгновенного омоложения.

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Своим экспертным мнением на этот счет с сайтом Teleprogramma.pro делали стилист по волосам Алла Бондарцова.

Прическа — это то, что в первую очередь готовит об элегантности и ухоженности. В зрелом возрасте после 40 или 65-ти лет, важно следить за тем, чтобы черты лица были открыты. А на это хорошо играют короткие стрижки.

Первый закон возрастных стрижек гласит — чем больше лет, тем короче волосы, потому что с возрастом они истончаются, становятся менее шелковистыми и блестящими. Стараясь сохранить объем и здоровый внешний вид, мастер убирает длину.