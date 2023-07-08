Виды стрижек, которые мгновенно омолаживают — беспроигрышный вариант для женщин 40+

Зачастую именно стрижка является завершающей деталью всего образа. Если подобрать правильную прическу можно скинуть лет 10, а то и 15!
Однако в большинстве случаев, дамы зрелого возраста отдают предпочтение привычным с юности укладкам. В частности, длинным волосам — а это большая ошибка!
Именно короткие прически, как, к примеру, стрижка пикси, делает черты лица более четкими, придавая отекшим формам былую остроту. Вкупе с правильным оттенком такие прически могут продемонстрировать эффект мгновенного омоложения.
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Своим экспертным мнением на этот счет с сайтом Teleprogramma.pro делали стилист по волосам Алла Бондарцова.
Прическа — это то, что в первую очередь готовит об элегантности и ухоженности. В зрелом возрасте после 40 или 65-ти лет, важно следить за тем, чтобы черты лица были открыты. А на это хорошо играют короткие стрижки.
Первый закон возрастных стрижек гласит — чем больше лет, тем короче волосы, потому что с возрастом они истончаются, становятся менее шелковистыми и блестящими. Стараясь сохранить объем и здоровый внешний вид, мастер убирает длину.
Самые популярные стрижки после 40 лет по современным трендам — это каре (или укороченный боб), пикси и маллет. Также допустимы любые другие стрижки с длиной не ниже уровня плеча и с использованием таких техник, как филировка/слайсинг.
«Выбирая стрижку, нужно отталкиваться от типа лица. Подбор правильной прически поможет сбросить не один год», — добавила эксперт по волосам.
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