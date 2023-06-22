Перестанете пахнуть потом даже в 30 °С жары — элементарно: дезодорант выбросили в мусорку

Летом даже в 30-градусную жару можно спокойно отправить надоевший дезодорант в мусорное ведро — это средство больше не понадобится. Есть более проверенные и надежные методы, которые помогут избавиться от запаха пота даже летом.

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Мнением на этот счет поделилась врач-дерматолог Татьяна Егорова, пояснив, что при излишней потливости нужно в первую очередь обращаться к специалистам, а не маскировать неприятный запах косметическими средствами. Чрезмерная потливость может быть проявлением эндокринологических нарушений.

В том случае если врачи не установят определенных отклонений, то справиться с запахом пота можно правильным питанием, пересмотрев свой рацион. Исключить стоит: жареное, копченое, алкоголь, чеснок и лук.

Кстати, влияние стресса на потливость также имеет характерное значение. Запах становится сернистым. Поэтому нужно добиться устойчивого психологического состояния.

Не малую роль играет и личная гигиена. Лучше всего принимать душ и утром, и вечером.

По материалам aif.ru